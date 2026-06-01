Захарова назвала гибель ребенка в результате атаки ВСУ «кровавым жертвоприношением»

Губернатор Херсонской области Владимир Василенко заявил о гибели ребенка 2020 года рождения после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геническу 31 мая. Ранения получили еще шесть мирных граждан.

Василенко сообщил, что Киев намеренно нанес удар по густонаселенному району Геническа «в выходной день, когда люди в основном были дома и отдыхали». Он уточнил, что поблизости никаких военных объектов не находилось. Он назвал атаку террористической акцией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар ВСУ по Геническу, назвав это демонстрацией открытой террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров.

Киевский режим намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка Мария Захарова Официальный представитель МИД России

ВСУ ударили по рейсовому автобусу с пассажирами внутри

В Рубежном 31 мая беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал рейсовый автобус, который ехал по маршруту «Старобельск — Москва». Удар был совершен с применением дрона самолетного типа в районе улицы Восточной. К тому моменту в салоне общественного транспорта находились 11 человек. Никто из пассажиров не пострадал, говорится в сообщении.

В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор. Возгорания не допущено Правительство Луганской Народной Республики

Ранее в мае украинские войска ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. Атака пришлась на учебный корпус и общежитие, где на тот момент находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После атаки десятки человек получили травмы различной степени тяжести. ВСУ использовали тяжелые беспилотники самолетного типа, несущие значительный объем взрывчатки. Атака продолжалась четыре часа.

В США заявили о приближении переломного момента СВО

Экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Украина окончательно потеряла статус приоритетного партнера Соединенных Штатов и осталась без американской поддержки, что предопределило неизбежный перелом в зоне специальной военной операции в пользу России. Он считает, что американский президент Дональд Трамп не станет втягиваться в ситуацию с Киевом дальше.

Сейчас мы находимся на этапе, когда действия россиян станут переломным моментом. Это коренным образом изменит сам характер войны. И это произойдет потому, что теперь Россия понимает: Соединенные Штаты — это фактически бумажный тигр Ларри Джонсон Экс-офицер ЦРУ

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что хамство президента Украины Владимира Зеленского привело к тому, что США теперь задерживают поставки оружия Киеву. Он подчеркнул, что украинский лидер выступает с негативными высказываниями в отношении главы Белого дома, забывая о том, что американский лидер обидчив и злопамятен. Как считает Христофору, представители США, вероятно, обоснуют задержки войной с Ираном, однако он убежден, что истинная причина в том, что «Трамп просто мстит за критику».

Сам Зеленский также признавал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке фокус Вашингтона сместился и были сорваны поставки ключевых видов оружия.