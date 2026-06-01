Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 1 июня 2026Бывший СССР

ВСУ предрекли катастрофические проблемы на фронте к 2027 году

Лебедев: Темп потери техники сулят ВСУ катастрофические проблемы на фронте к 2027 году
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Нынешний темп потери военной техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий может создать катастрофические проблемы Киеву на фронте уже к 2027 году. К такому выводу пришел координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, он рассказал об этом в Telegram-канале.

«Любое дальнейшее ускорение [темпа потери техники], вероятно, очень скоро начнет напрямую препятствовать способности Украины проводить локальные контратаки и использовать свою тактику задержки и проникновения», — отметил эксперт.

По его словам, это может помочь отодвинуть украинские войска с нынешних позиций, позволив ВС России взять под контроль новые территории и принудить противника к мирным переговорам.

«Ударами по Сумской, Черниговской и Николаевской областям Россия сумела отменить весенние мечты ВСУ о прорывах. Хорошая работа в Харьковской области не дала противнику проникнуть на территорию России, заставляя его все время обороняться. Хотя невозможно не признавать усилившуюся у ВСУ дроновую составляющую ведения боевых действий», — предостерег Лебедев.

Однако, отметил он, «все решается на земле».

Ранее CNN показал базу запуска дальнобойных дронов ВСУ и раскрыл ее главную особенность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавое жертвоприношение». Ребенок стал жертвой удара ВСУ накануне Дня защиты детей. Как отреагировала Россия?

    Стало известно об оттягивании сил ВСУ в Днепропетровской области

    Стало известно об отказе украинцев помогать ВСУ в одном вопросе

    Россиянин ушел на СВО после 30 лет церковного служения и не рассказал о своем прошлом

    Синоптик сделал прогноз на июнь в Центральной России

    ВСУ предрекли катастрофические проблемы на фронте к 2027 году

    КСИР ударил по американской базе

    Трамп раскрыл препятствие для ведения переговоров с Ираном

    Сценарист сериала «Счастливы вместе» рассказал о расправе над бывшим участником «Дома 2»

    Россиянам напомнили о вступающих в силу в июне законах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok