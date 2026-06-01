Лебедев: Темп потери техники сулят ВСУ катастрофические проблемы на фронте к 2027 году

Нынешний темп потери военной техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий может создать катастрофические проблемы Киеву на фронте уже к 2027 году. К такому выводу пришел координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, он рассказал об этом в Telegram-канале.

«Любое дальнейшее ускорение [темпа потери техники], вероятно, очень скоро начнет напрямую препятствовать способности Украины проводить локальные контратаки и использовать свою тактику задержки и проникновения», — отметил эксперт.

По его словам, это может помочь отодвинуть украинские войска с нынешних позиций, позволив ВС России взять под контроль новые территории и принудить противника к мирным переговорам.

«Ударами по Сумской, Черниговской и Николаевской областям Россия сумела отменить весенние мечты ВСУ о прорывах. Хорошая работа в Харьковской области не дала противнику проникнуть на территорию России, заставляя его все время обороняться. Хотя невозможно не признавать усилившуюся у ВСУ дроновую составляющую ведения боевых действий», — предостерег Лебедев.

Однако, отметил он, «все решается на земле».

