Футболист сборной Иордании призвал команду ослушаться тренера и поплатился за это

Игрок Иордании призвал команду пойти в прессинг, после чего она пропустила за 12 секунд

Футболист сборной Иордании во время товарищеского матча со Швейцарией призвал команду ослушаться установки тренера и поплатился за это. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ходу первого тайма игры нападающий иорданской команды Муса Тамари показал партнерам, что им нужно отказаться от тактики, предложенной главным тренером команды, и пойти в высокий прессинг для того, чтобы помешать сопернику разыграть удар от ворот. Как итог — сборная Швейцарии вышла из-под прессинга в три паса и забила второй гол в ворота иорданцев. Матч закончился победой швейцарцев со счетом 4:1.

В настоящее время сборная Иордании готовится к тому, чтобы дебютировать на чемпионате мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Иорданцы сыграют в группе J с командами Аргентины, Алжира и Австрии.

Ранее в Иордании у сотрудников государственного сектора сдвинули рабочее расписание на полтора часа вперед в дни матчей национальной сборной на чемпионате мира. «Цель этого решения — дать гражданам возможность следить за игрой нашей национальной футбольной команды и поддерживать ее во время ее исторического участия в этом турнире», — говорится в заявлении премьер-министра страны Джафара Хассана.