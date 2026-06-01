Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:38, 1 июня 2026Спорт

Футболист сборной Иордании призвал команду ослушаться тренера и поплатился за это

Игрок Иордании призвал команду пойти в прессинг, после чего она пропустила за 12 секунд
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Sona Maleterova / Staff / Getty images

Футболист сборной Иордании во время товарищеского матча со Швейцарией призвал команду ослушаться установки тренера и поплатился за это. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ходу первого тайма игры нападающий иорданской команды Муса Тамари показал партнерам, что им нужно отказаться от тактики, предложенной главным тренером команды, и пойти в высокий прессинг для того, чтобы помешать сопернику разыграть удар от ворот. Как итог — сборная Швейцарии вышла из-под прессинга в три паса и забила второй гол в ворота иорданцев. Матч закончился победой швейцарцев со счетом 4:1.

В настоящее время сборная Иордании готовится к тому, чтобы дебютировать на чемпионате мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Иорданцы сыграют в группе J с командами Аргентины, Алжира и Австрии.

Ранее в Иордании у сотрудников государственного сектора сдвинули рабочее расписание на полтора часа вперед в дни матчей национальной сборной на чемпионате мира. «Цель этого решения — дать гражданам возможность следить за игрой нашей национальной футбольной команды и поддерживать ее во время ее исторического участия в этом турнире», — говорится в заявлении премьер-министра страны Джафара Хассана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

    Россиянку приговорили к 17 годам колонии за расправу над малолетней дочерью

    На гулявшую со щенком девушку напала нетрезвая компания в Подмосковье

    Лавров сделал заявление об отношениях России и Китая

    Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам во время ограничений интернета

    В офисе Зеленского выбрали новый срок по окончанию конфликта

    49-летняя Шакира в микроплатье попала в объектив папарацци

    Американская журналистка назвала главные достоинства Москвы

    У мужчины в мочевом пузыре нашли камень весом 1,3 килограмма

    Федерация шахмат России потребовала отстранить президента Украинской шахматной федерации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok