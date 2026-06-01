Россия стала главным поставщиком пшеницы в одну страну

Экономика
10:55, 1 июня 2026Экономика

«Агроэкспорт»: Россия стала главным поставщиком пшеницы в Кению
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

С начала сельскохозяйственного сезона 2025-26 российские аграрии заметно увеличили отгрузки пшеницы в Кению. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

С июля 2025-го по 20 мая 2026 года экспорт ключевой отечественной агрокультуры в этом направлении вырос на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-2025 годов, уточнили аналитики. Отгрузки российской пшеницы в африканскую страну за это время достигли 1,4 миллиона тонн.

Подобная динамика позволила России стать главным экспортером этой продукции в Кению, отметили эксперты. По объемам поставок РФ опередила других крупных игроков в лице Аргентины и Австралии. Кения остается для России важным направлением сбыта пшеницы в Африке. На долю этой страны пришлось около 7 процентов всех поставок отечественной агрокультуры на этот континент, констатировали в федеральном центре.

Ключевыми покупателями российской пшеницы остаются Египет и Турция. В июле-марте отгрузки в первом направлении достигли 7,8 миллиона тонн, а во втором — более чем 6 миллионов. Поставки в африканскую страну увеличились на 2 процента год к году, а в средиземноморскую — примерно в 2,6 раза.

