Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:55, 24 апреля 2026

Названы главные покупатели российской пшеницы

«Русагротранс»: Египет и Турция — главные покупатели российской пшеницы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

За неполный сезон 2025/2026 главными покупателями российской пшеницы оказались Египет и Турция. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

В июле-марте поставки ключевой отечественной агрокультуры в африканскую страну увеличились на 2 процента и достигли 7,8 миллиона тонн. Это позволило Египту сохранить за собой статус крупнейшего импортера российской пшеницы.

На второй строчке расположилась Турция. Импортеры из средиземноморской страны приобрели у поставщиков из РФ в общей сложности свыше 6 миллионов тонн, нарастив закупки примерно в 2,6 раза. Тройку лидеров замкнул Иран с результатом в 1,9 миллиона тонн (прирост в 2,5 раза). В топ-5 также вошли Судан (прирост в 2,8 раза) и Израиль (плюс 42 процента).

Несмотря на резкое наращивание экспорта в ряд стран, российские поставщики продолжают испытывать проблемы из-за относительно низкой стоимости отправляемого за рубеж зерна, отмечала ранее глава Минсельхоза Оксана Лут. По этому показателю, сетовала она, отечественные аграрии заметно отстают от главных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала Лут, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет тяжело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok