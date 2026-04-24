Названы главные покупатели российской пшеницы

«Русагротранс»: Египет и Турция — главные покупатели российской пшеницы

За неполный сезон 2025/2026 главными покупателями российской пшеницы оказались Египет и Турция. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитического центра «Русагротранс».

В июле-марте поставки ключевой отечественной агрокультуры в африканскую страну увеличились на 2 процента и достигли 7,8 миллиона тонн. Это позволило Египту сохранить за собой статус крупнейшего импортера российской пшеницы.

На второй строчке расположилась Турция. Импортеры из средиземноморской страны приобрели у поставщиков из РФ в общей сложности свыше 6 миллионов тонн, нарастив закупки примерно в 2,6 раза. Тройку лидеров замкнул Иран с результатом в 1,9 миллиона тонн (прирост в 2,5 раза). В топ-5 также вошли Судан (прирост в 2,8 раза) и Израиль (плюс 42 процента).

Несмотря на резкое наращивание экспорта в ряд стран, российские поставщики продолжают испытывать проблемы из-за относительно низкой стоимости отправляемого за рубеж зерна, отмечала ранее глава Минсельхоза Оксана Лут. По этому показателю, сетовала она, отечественные аграрии заметно отстают от главных конкурентов. Если не решить эту проблему в обозримом будущем, предупреждала Лут, добиться выполнения цели по экспорту продукции АПК (рост в полтора раза к 2030 году) будет тяжело.

