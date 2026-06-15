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23:43, 15 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко объяснил свой жесткий ответ Зеленскому

Лукашенко объяснил жесткий ответ Зеленскому его попыткой провокации и угрозами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия», которое приводит БелТА, прокомментировал свои жесткие высказывания в адрес украинского коллеги Владимира Зеленского.

По его словам, причиной стала угрожающая риторика украинского лидера, который неоднократно заявлял о готовности наносить удары и провоцировал белорусов.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: "Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками". Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал», — заявил белорусский президент.

Политик отметил, что Зеленский — «неопытный, он не военный человек». Однако когда Лукашенко «начали угрожать, он вынужден был ответить».

Лукашенко добавил, что если украинский лидер обиделся на его слова, то он извиняется перед ним. «Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — заключил президент Белоруссии.

В начале июня советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сделал резкие заявления в адрес Белоруссии, утверждая, что Украина располагает возможностями для нанесения ударов по ключевым объектам на территории республики.

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