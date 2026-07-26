Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге

Президент России Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году 26 июля в России отмечается День Военно-морского флота.

Корреспондент агентства отметил, что на территории Главного Адмиралтейства российского лидера встретила рота Почетного караула.

С 2017 года в Северной столице и Кронштадте на День ВМФ проходит парад. Как следует из плана мероприятий, опубликованного на сайте администрации Петербурга, в 2026 году такого парада не будет.