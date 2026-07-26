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00:30, 26 июля 2026Россия

Будут ли парад и салют на День ВМФ в Санкт-Петербурге в 2026 году

Вера Павлова

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте с 2017 года. Обычно шествие устраивали в июле на двух площадках: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. Однако в 2024 году по соображениям безопасности убрали кронштадтскую часть мероприятия, а в 2025 году — и санкт-петербургскую. «Лента.ру» рассказывает, планируются ли парад и салют в честь Дня военно-морского флота (ВМФ) России 26 июля 2026 года.

Будет ли парад

Нет, в 2026 году парад на День Военно-Морского Флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге и Кронштадте не будет.

Это следует из опубликованного 23 июля плана мероприятий в честь праздника, который доступен на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Кроме того, на официальных ресурсах ведомств, отвечающих за парад военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте, нет указов, уведомлений и новостей о том, что мероприятие будет проводиться.

Военно-морской парад в Северной столице проходит с 2017 года. Его программа обычно включает построение боевых кораблей, проход катеров с обзором экипажей и торжественный салют.

Будет ли салют

Нет, в 2026 году на День ВМФ в Санкт-Петербурге не будет салюта.

Его тоже нет в официальной программе мероприятий и анонсах от администраций Петербурга и Кронштадта. Вероятнее всего, как и в 2025 году, фейерверк не состоится.

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