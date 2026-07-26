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16:20, 26 июля 2026Мир

Нефтяной танкер подорвался в Ормузском проливе

Defa Press: Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elke Scholiers / Getty Images

Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Defa Press со ссылкой на источник.

По информации агентства, подрыв произошел на судне, которое отклонилось от обозначенного Ираном маршрута.

Это уже не первый подобный инцидент. Ранее, 23 июля, три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок Ормузского пролива. В результате один из танкеров подорвался, после чего на нем начался сильный пожар.

Официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявлял, что Иран заминировал южный маршрут Ормузского пролива. Он отмечал, что попытка прорыва приведет к уничтожению инвестиций стран и компаний. Мохеби также призвал «не вестись» на американские уловки.

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