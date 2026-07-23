Танкер подорвался в Ормузском проливе

КСИР: Три танкера пытались пройти через Ормузский пролив, один подорвался, два отступили

Три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок Ормузского пролива. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, передает Sabereen news.

Как отмечается в заявлении, одни из танкеров подорвался, на нем начался сильный пожар, после чего два другие суда отступили.

«Любое судно, попавшее в ловушку Соединенных Штатов и пытающееся пройти без согласования с Исламской Республикой Иран, ждет такая же участь», — подчеркнули в КСИР.

Ранее официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил, что Иран заминировал южный маршрут Ормузского пролива. Он призвал не верить «американским уловкам».

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране в ответ на каждую атаку на судно в Ормузском проливе.