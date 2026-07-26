Политик Мема: Евросоюз не хочет восстанавливать диалог с Москвой

Европейский союз (ЕС) не хочет восстанавливать диалог с Россией, о чем свидетельствует новый пакет санкций Брюсселя против Москвы. Об этом написал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«ЕС в очередной раз ввел санкции против России. Очевидно, что Европейская комиссия не намерена восстанавливать диалог с Москвой — наоборот, она стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь в размере 90 миллиардов евро», — указал политик.

Мема подчеркнул, что подобный подход Евросоюза противоречит его собственным интересам.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не сможет достигнуть мира, пока страной руководит нынешний лидер Владимир Зеленский. Она подчеркнула, что политик продолжает предлагать сценарии шоу вместо реальных политических стратегий.