Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 26 июля 2026 (обновлено: 17:46, 26 июля 2026)Мир

В Финляндии возмутились из-за новой меры Европы против России

Политик Мема: Евросоюз не хочет восстанавливать диалог с Москвой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европейский союз (ЕС) не хочет восстанавливать диалог с Россией, о чем свидетельствует новый пакет санкций Брюсселя против Москвы. Об этом написал финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«ЕС в очередной раз ввел санкции против России. Очевидно, что Европейская комиссия не намерена восстанавливать диалог с Москвой — наоборот, она стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь в размере 90 миллиардов евро», — указал политик.

Мема подчеркнул, что подобный подход Евросоюза противоречит его собственным интересам.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не сможет достигнуть мира, пока страной руководит нынешний лидер Владимир Зеленский. Она подчеркнула, что политик продолжает предлагать сценарии шоу вместо реальных политических стратегий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин заявил о мерах по обеспечению безопасности Калининградской области
    Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь
    ВС России ударили по порту Черноморск и осуществлявшему доставку грузов ВСУ балкеру
    В российском городе проведут рейды по ТЦ в поисках подростков-субкультурщиков
    Путин принял доклады командующих флотами России
    Названы главные модные тренды у путешественников в 2026 году
    В США раскрыли роль Трампа в конфликте с Ираном
    Предсказавший распад СССР историк резко высказался о Западе
    Въехавший в толпу в Берлине водитель набросился на прохожих с мачете
    Самая смешная деревня России осталась почти без чуваков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok