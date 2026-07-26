Путин заявил о мерах по обеспечению безопасности Калининградской области

Путин: Россия обеспечит безопасность Калининградской области всеми средствами

Россия обеспечит безопасность Калининградской области всеми возможными средствами. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, передает РИА Новости.

«В случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин лично поздравил моряков с Днем Военно-морского флота (ВМФ) в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Кроме того, глава государства провел церемонию вручения государственных наград военнослужащим ВМФ.

После церемонии награждения Путин подчеркнул, что Россия будет решительно отвечать Западу на любые его шаги против России, в том числе в отношении торгового флота. Он указал, что такие действия будут определяться как пиратство.