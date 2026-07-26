На Украине отреагировали на предложение Казахстана заморозить конфликт

Сибига назвал мудрым предложение Токаева заморозить конфликт на Украине

Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига поддержал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к [президенту России Владимиру] Путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», — написал дипломат.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что конфликт на Украине следует заморозить и вернуться к договоренностям, озвученным в Стамбуле. По его словам, он получает множество сигналов из Европы и США по поводу завершения украинского конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Казахстана имеет последовательную позицию по Украине, но это не означает, что в Москве с ней согласны.