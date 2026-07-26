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15:46, 26 июля 2026 (обновлено: 15:59, 26 июля 2026)Бывший СССР

На Украине отреагировали на предложение Казахстана заморозить конфликт

Сибига назвал мудрым предложение Токаева заморозить конфликт на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Сибига поддержал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульским договоренностям. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

«Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к [президенту России Владимиру] Путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», — написал дипломат.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что конфликт на Украине следует заморозить и вернуться к договоренностям, озвученным в Стамбуле. По его словам, он получает множество сигналов из Европы и США по поводу завершения украинского конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава Казахстана имеет последовательную позицию по Украине, но это не означает, что в Москве с ней согласны.

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