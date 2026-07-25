Песков оценил позицию Токаева по Украине

Песков: Позиция Токаева по Украине последовательная, но Москва может с ней не согласиться

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев имеет последовательную позицию по Украине, но это не значит, что в Москве с ней согласны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Российская газета».

Как уточнил представитель Кремля, Токаев неоднократно говорил об украинской проблематике.

«У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник», — оценил он.

Ранее Токаев заявил, что конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. По его словам, это должно произойти под гарантией великих держав вроде США.