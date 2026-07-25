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22:32, 25 июля 2026Россия

Песков оценил позицию Токаева по Украине

Песков: Позиция Токаева по Украине последовательная, но Москва может с ней не согласиться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев имеет последовательную позицию по Украине, но это не значит, что в Москве с ней согласны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Российская газета».

Как уточнил представитель Кремля, Токаев неоднократно говорил об украинской проблематике.

«У него последовательная позиция. Это не значит, что мы согласны. Но Казахстан наш ближайший партнер, наш ближайший союзник», — оценил он.

Ранее Токаев заявил, что конфликт на Украине стоит заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. По его словам, это должно произойти под гарантией великих держав вроде США.

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