В России сравнили Драпатого с Сырским

Мирошник: Новый главком ВСУ Драпатый продолжает линию Сырского, атакуя гражданские объекты

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый продолжает линию своего предшественника и наносит удары по гражданским объектам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет RT.

«В этой должности на руках Драпатого, как командира, как главнокомандующего, оказалась уже кровь этих детей, которые были сегодня ночью убиты в Кирилловке», — подчеркнул он.

Ранее депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заявил, что Драпатый атакой на турбазы в Кирилловке в Запорожской области демонстрирует лояльность президенту Украины Владимиру Зеленскому.

ВСУ атаковали турбазы в ночь на 25 июля. Уточнялось, что украинская армия использовала большое количество беспилотников.