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00:13, 26 июля 2026 (обновлено: 00:18, 26 июля 2026)Мир

Две страны уличили в скрытном наращивании ядерных арсеналов

Гатилов: Британия и Франция приступили к скрытному наращиванию ядерных арсеналов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcin Nowak / Unsplash

Великобритания и Франция начинают скрытное наращивание ядерных арсеналов. Об этом РИА Новости сообщил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Геннадий Гатилов.

«Лондон и Париж приступают к непрозрачному, а, иными словами, скрытному наращиванию своих ядерных арсеналов — их не смущает, что тем самым они попирают проповедуемый ими самими принцип транспарентности», — высказался он.

По словам дипломата, Британия вновь открывает свои аэродромы для размещения американского «тактического» ядерного оружия, а Париж рассуждает о модальностях «передового сдерживания».

Ранее глава Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает политику ядерного сдерживания. Он распорядился увеличить количество ядерного оружия.

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