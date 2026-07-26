Трамп призвал европейских союзников радоваться дружбе с ним

Трамп заявил, что европейским союзникам повезло иметь его в качестве друга

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что союзникам США из Европы следует радоваться тому, что он является их другом. Слова президента передала журналистка Сони Дриди в социальной сети X.

Дриди спросила Трампа, есть ли ему, что сказать европейским союзникам. «Им повезло, что у них есть такой друг, как я», — сказал в ответ на это американский лидер.

Журналистка также поинтересовалась, планирует ли Вашингтон возобновлять полномасштабную войну с Ираном. Американский лидер пояснил, что это точно произойдет, если США не получат того, чего хотят.

Ранее газета New York Post сообщала, что США рассматривают возможность операции с тысячами военных на ядерных объектах Ирана.