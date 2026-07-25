Мирошник: ВСУ не могут победить на фронте, поэтому ведут террористическую войну

Киев не может достичь побед на поле боя, поэтому использует полученное от западных партнеров вооружение для террористической войны, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает RT.

Дипломат назвал «преднамеренным цинизмом» удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по турбазе в Кирилловке Запорожской области. Он напомнил, что в округе никогда не было военных объектов.

«Люди туда приехали — это не военные люди. Это приехали обычные семьи для того, чтобы провести там всего лишь несколько дней на берегу моря под солнцем», — подчеркнул он.

Ранее ВСУ атаковали дронами туристические базы в Запорожской области.