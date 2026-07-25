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23:50, 25 июля 2026Бывший СССР

МИД России назвал удар ВСУ по Кирилловке террористической войной

Мирошник: ВСУ не могут победить на фронте, поэтому ведут террористическую войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Киев не может достичь побед на поле боя, поэтому использует полученное от западных партнеров вооружение для террористической войны, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает RT.

Дипломат назвал «преднамеренным цинизмом» удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по турбазе в Кирилловке Запорожской области. Он напомнил, что в округе никогда не было военных объектов.

«Люди туда приехали — это не военные люди. Это приехали обычные семьи для того, чтобы провести там всего лишь несколько дней на берегу моря под солнцем», — подчеркнул он.

Ранее ВСУ атаковали дронами туристические базы в Запорожской области.

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