Иран назвал причину для возможного удара по Британии

КСИР: Британия станет законной целью Ирана при поддержке США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Великобритания может стать законной целью Ирана, если будет поддерживать военные действия США против страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Представитель КСИР также отметил, что американские силы недавно использовали британские аэродромы.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении центра обработки данных Amazon на территории Бахрейна. Отмечается, что удары были нанесены в ответ на атаку США на строящиеся объекты атомной станции и гражданскую инфраструктуру в Дарховейне, расположенные на юго-западе страны.