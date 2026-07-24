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15:16, 24 июля 2026Мир

Иран уничтожил центр обработки данных Amazon

КСИР сообщил об уничтожении центра обработки данных Amazon
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tim Heritage / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении центра обработки данных Amazon на территории Бахрейна. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу иранских военных.

«[Мы] нанесли удар несколькими крылатыми ракетами по инфраструктуре дата-центра американской компании Amazon в Бахрейне и уничтожили ее», — утверждается в заявлении КСИР.

По данным корпуса, удары были нанесены в ответ на атаку США на строящиеся объекты атомной станции и гражданскую инфраструктуру в Дарховейне.

Ранее КСИР заявил об уничтожении спецподразделения радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте.

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