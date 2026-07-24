Иран уничтожил центр обработки данных Amazon

КСИР сообщил об уничтожении центра обработки данных Amazon

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении центра обработки данных Amazon на территории Бахрейна. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу иранских военных.

«[Мы] нанесли удар несколькими крылатыми ракетами по инфраструктуре дата-центра американской компании Amazon в Бахрейне и уничтожили ее», — утверждается в заявлении КСИР.

По данным корпуса, удары были нанесены в ответ на атаку США на строящиеся объекты атомной станции и гражданскую инфраструктуру в Дарховейне.

Ранее КСИР заявил об уничтожении спецподразделения радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте.