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17:41, 23 июля 2026Мир

КСИР заявил об уничтожении спецподразделения США на базе в Кувейте

КСИР сообщил об ударе по подразделению радиоэлектронной борьбы США в Кувейте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении спецподразделения радиоэлектронной борьбы армии США на базе Аль-Удейри в Кувейте. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сегодня утром бойцы КСИР в рамках 26-й волны операции "Победа 2" в ходе комбинированных атак уничтожили американское специальное подразделение радиоэлектронной борьбы на базе Аль-Удейри и, нанеся удар по санаторию подразделения, убили и ранили несколько солдат», — говорится в заявлении.

По информации Корпуса, иранские военные также атаковали диспетчерскую вышку базы, ей был нанесен ущерб. Операция «Победа 2» продолжается, в КСИР отчитываются о нанесении ударов по американским объектам в регионе.

Ранее стало известно, что США могут существенно расширить военную операцию против Ирана в течение нескольких дней. На фоне продолжающегося наращивания сил в регионе американский лидер Дональд Трамп по-прежнему думает о возобновлении масштабной военной операции против Ирана.

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