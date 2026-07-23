Стало известно о планах США расширить операцию против Ирана

Axios: США могут существенно расширить операцию против Ирана в течение нескольких дней

США могут существенно расширить военную операцию против Ирана в течение нескольких дней. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, на фоне продолжающегося наращивания сил в регионе американский лидер Дональд Трамп по-прежнему думает о возобновлении масштабной военной операции против Ирана.

«По словам американских и израильских чиновников, это может произойти в течение нескольких дней», — подчеркнуло издание.

Ранее стало известно о применении США стратегического бомбардировщика B-1 против Ирана.