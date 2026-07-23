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08:00, 23 июля 2026 (обновлено: 08:01, 23 июля 2026)Мир

США применили стратегический бомбардировщик B-1 против Ирана

Axios: США использовали бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Shepheard / Reuters

21 июня американские военные использовали дальний стратегический бомбардировщик B-1 для нанесения ударов по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Об этом сообщает `Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Это был первый случай, когда США провели миссию на бомбардировщике B-1 с момента возобновления боевых действий с Ираном 12 дней назад», — говорится в материале.

Как отмечает портал, использование бомбардировщиков B-1, способных нести две дюжины 900-килограммовых бомб или десятки крылатых ракет, ознаменовало значительную эскалацию и расширение военной кампании США.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM) заявило, что США начали новую волну атак по объектам Ирана. Отмечается, что американские войска наносят удары по территории Исламской Республики 12-ю ночь подряд.

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