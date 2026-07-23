США и Иран вновь обменялись ударами. Какие объекты поражены и планирует ли Трамп расширение военной операции?

CENTCOM: США наносят удары по территории Ирана 12-ю ночь подряд

США начали новую волну ударов по объектам Ирана, заявило Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).

«По указанию верховного главнокомандующего начали наносить новые удары по военным целям Ирана», — говорится в заявлении CENTCOM.

Американские войска наносят удары по территории Исламской Республики 12-ю ночь подряд.

В ответ Тегеран нанес удары по объектам США в Кувейте. Минобороны Кувейта сообщило об отражении воздушной атаки со стороны Исламской Республики, передает IRNA.

«Иран неоднократно заявлял, что ракетные удары наносятся не по соседним странам, а по военным базам США», — отмечается в публикации.

Жертвы и разрушения

Ракетный удар был нанесен по городу Шаламче, расположенном на границе Ирана и Ирака. В результате атаки погибли два человека, еще 11 пострадали.

В провинции Бушер на юге Ирана был атакован военный объект. Отмечается, что провинция дважды подверглась ракетному удару.

Иранские СМИ писали, что ракетному удару подвергся город Эндимешк. Также сообщалось о взрывах в Сирике, Ахвазе и Рамшире.

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Иран пригрозил США минами в Ормузском проливе

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Мохеби предупредил, что Иран заминировал южный маршрут Ормузского пролива. Он призвал игнорировать «американские уловки».

Спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявил, что инфраструктура ближневосточных стран не будет в безопасности, пока не будет обеспечена безопасность Ирана. Он указал, что безопасность пролива зависит от отсутствия войск США.

Позже КСИР сообщил, что три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок Ормузского пролива. Один из танкеров подорвался, на нем начался сильный пожар, после чего два другие суда отступили.

При этом президент США Дональд Трамп ранее пообещал уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране в ответ на каждую атаку на судно в Ормузском проливе.

С настоящего момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран ударит по судну в Ормузском проливе ракетой, беспилотником или другим вооружением, США будут бомбить и уничтожать один мост или одну электростанцию, в том числе рядом со столицей — Тегераном — или на ее территории Дональд Трамп президент США

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США планируют расширение военной операции на Ближнем Востоке

Трамп изучает возможность расширения военной операции против Ирана — в регион уже направляются дополнительные силы и вооружение. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США перебрасывают на Ближний Восток войска, медиков и вооружение, чтобы предоставить президенту Трампу более мощные военные возможности в условиях, когда он рассматривает возможность расширения конфликта с Ираном», — говорится в материале.

Отмечается, что за последнюю неделю Соединенные Штаты направили в регион подразделения специального назначения. Кроме того, на американских базах были размещены дополнительные эскадрильи истребителей.

23 июля МИД Великобритании заявил, что отзывает своих дипломатов из Ирана. Посольство продолжит работать удаленно.

В прошлый раз Великобритания отзывала своих дипломатов в конце февраля — за несколько дней перед началом военной операции США и Израиля против Ирана.