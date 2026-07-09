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03:46, 9 июля 2026Мир

«Если это повторится, станет намного хуже». США возобновили удары по Ирану

CENTCOM: США возобновили удары по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в США:

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану. Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны.

Соединенные Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, свободно передвигающихся по жизненно важному международному водному пути

CENTCOM

По данным агентства Mehr, на юге Ирана в Бендер-Аббасе слышны взрывы. Также местные СМИ сообщили о взрывах в городе Сирик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут новые удары по Ирану в ночь на 9 июля. По его словам, перемирие больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры.

Атаки на Иран начались в ночь на 8 июня. CENTCOM сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня.

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США расширили масштаб ударов по Ирану

США расширили масштаб ударов по Ирану. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что атаки в среду были более широкими по масштабам, чем атаки накануне

Барак Равиджурналист Axios

Он уточнил, что цели включают, среди прочего, береговые радары, противокорабельные ракетные позиции и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Американский чиновник в беседе с CNN сказал, что перемирие с Ираном «как минимум закончилось временно». Собеседник телеканала отметил, что ситуация развивается динамично, США в ночь на 9 июля атаковали иранские ракеты и дроны. Он добавил, что новые удары по целям в Иране не исключены.

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Трамп прокомментировал новые удары по Ирану

Трамп заявил, что новые удары по Ирану — это возмездие за атаки Тегерана на суда. В соцсети Truth Social он сделал репост фотографии, на которой, как утверждается, запечатлен взрыв в иранском Чабахаре, а потом опубликовал еще ряд кадров с последствиями атак по Исламской республике.

Это возмездие за вчерашнюю бомбардировку кораблей Ираном. Если это повторится, станет намного хуже!

Дональд Трамппрезидент США

Иран, в свою очередь, пригрозил массированной атакой на базы США на Ближнем Востоке в ближайшее время. По информации агентства NourNews, ожидается, что ракетные и беспилотные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) проведут масштабную атаку на американские базы. Один из источников агентства отметил, что ответ Вооруженных сил Исламской Республики на агрессию со стороны США «будет достойным сожаления».

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