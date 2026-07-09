Трамп прокомментировал новые удары по Ирану

Трамп назвал новые удары по Ирану возмездием за атаки Тегерана на суда

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые удары по Ирану — это возмездие за атаки Тегерана на суда. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер прикрепил к своему посту снимок горящего объекта, предположительно, расположенного на территории Ирана. Он также пригрозил, что если Тегеран вновь решит нанести удары, то «будет еще хуже».

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. По данным журналиста Axios Барака Равида, американские военные атаковали береговые радары, противокорабельные ракетные позиции и системы противовоздушной обороны (ПВО), расширив масштаб ударов.