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23:26, 8 июля 2026Мир

США подтвердили возобновление ударов по Ирану

CENTCOM подтвердило возобновление ударов по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Об этом говорится в аккаунте CENTCOM в соцсети X.

Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны. «Соединенные Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, свободно передвигающихся по жизненно важному международному водному пути», — говорится в сообщении.

По данным агентства Mehr, на юге Ирана в Бендер-Аббасе слышны взрывы. Также местные СМИ сообщили о взрывах в городе Сирик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут новые удары по Ирану в ночь на 9 июля. По его словам, режим прекращения огня с Тегераном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Ираном.

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