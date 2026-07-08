США подтвердили возобновление ударов по Ирану

CENTCOM подтвердило возобновление ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило возобновление ударов по Ирану. Об этом говорится в аккаунте CENTCOM в соцсети X.

Взрывы прогремели в городах Конарак и Чабахар на юге страны. «Соединенные Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, свободно передвигающихся по жизненно важному международному водному пути», — говорится в сообщении.

По данным агентства Mehr, на юге Ирана в Бендер-Аббасе слышны взрывы. Также местные СМИ сообщили о взрывах в городе Сирик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут новые удары по Ирану в ночь на 9 июля. По его словам, режим прекращения огня с Тегераном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Ираном.