Трамп анонсировал новую атаку на Иран

Трамп заявил, что США нанесут новые удары по Ирану в ночь на 9 июля

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут новые удары по Ирану в ночь на 9 июля. Его слова передает Reuters

«Я немного предупрежу: сегодня ночью мы нанесем по ним мощный удар», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня с Тегераном больше не имеет силы, а Вашингтон не намерен продолжать переговоры с Ираном. По его словам, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Исламская Республика атаковала 85 военных объектов США в ответ на американские удары.