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14:31, 8 июля 2026Мир

Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Стоит ли ждать новой эскалации конфликта и ударов по иранским лидерам?

Востоковед Лукьянов: США и Иран смогут вновь вернуться к условиям перемирия
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Win Mcnamee / Getty Images

Режим прекращения огня между США и Ираном не действует после обоюдных ударов по военным объектам в ночь на 8 июля. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на саммите НАТО в Анкаре.

Для меня соглашение больше не действует. Я не хочу иметь с ними никаких дел. Они мошенники, больные люди

Дональд Трамппрезидент США

По словам американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла. Он также добавил, что «США должны избавиться от этой раковой опухоли».

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, соглашение о прекращении огня между США и Ираном изначально было лишь ширмой, поскольку не устраняло причины конфликта и не имело институциональных механизмов контроля.

Причины конфликта не были устранены, прочный базис для реального разрешения противоречий создан не был. Как показали события последних двух дней, все очень легко возвращается на круги своя

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН
Баннер с изображением духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, Тегеран, 28 июня 2026 года

Баннер с изображением духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, Тегеран, 28 июня 2026 года

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Что известно об обмене ударами между США и Ираном?

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. В ответ элитный Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары по 85 американским военным объектам на территории Бахрейна и Кувейта, заявив об уничтожении ударных беспилотников США MQ-9 Reaper.

По информации CNN, решение об ударах было принято по итогам совещания Трампа с министром войны США Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Также глава Белого дома посовещался с министром финансов США Скоттом Бессентом насчет возвращения санкций на продажу иранской нефти.

При этом 11 июля в Пакистане должен был пройти новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном

МИД Исламской Республики обвинил Вашингтон в несоблюдении меморандума о взаимопонимании, отметив, что за минувшие три недели американская сторона неоднократно нарушала его условия. Спикер парламента Ирана и глава делегации на переговорах с США Мохаммад Багер Галибаф также указал в качестве нарушений со стороны США возобновление санкций на поставки нефти, удары по югу страны, а также военную операцию Израиля против движения «Хезболла» в Ливане.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полностью поддержал ночные удары США по Ирану, назвав их необходимыми. Также он понадеялся, что страны альянса на саммите подтвердят единую позицию о недопустимости получения Тегераном ядерного потенциала.

Как отметил Григорий Лукьянов, за прошедшие месяцы обе стороны конфликта не накопили каких-то дополнительных военных мощностей для перевода противостояния на принципиально иной уровень. Эксперт отметил, что США не смогут перебросить на Ближний Восток необходимые для эскалации конфликта военные ресурсы, в частности, дополнительные авианосные ударные группы.

Выйти на новый этап военного противостояния уже сейчас и добиться принципиально иного результата, то есть желаемой военной победы, Соединенным Штатам не получится даже при привлечении ограниченного числа союзников

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

Фото: U.S. Central Command / Handout / Reuters

Как будут развиваться события?

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, Белый дом намерен продолжить переговоры с Ираном для урегулирования конфликта, несмотря на нанесенные удары по территории Исламской Республики. По словам источников издания, действия Ирана в Ормузском проливе были сочтены неприемлемыми и заслуживающими жесткого ответа.

Позднее Дональд Трамп частично подтвердил информацию, заявив, что он может позволить Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру продолжить переговоры с Тегераном. При этом политик обвинил Иран в некорректном представлении широкой публике итогов переговоров, в частности, по вопросу ядерного оружия.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, Цюрих, Швейцария, 20 июня 2026 года

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, Цюрих, Швейцария, 20 июня 2026 года

Фото: Hamed Malekpour / Iranian Parliament Speaker Office / WANA /Handout / Reuters

Важным фактором продолжения противостояния может стать изменение цены на нефть: начавшийся кризис энергоресурсов после блокировки Ираном Ормузского пролива повлиял весной на решение Трампа о приостановке военной операции.

На
6%

поднялась цена на нефть марки Brent сразу после заявлений Трампа о прекращении перемирия

По мнению Григория Лукьянова, Иран доказал свою способность блокировать Ормузский пролив, несмотря на попытки отдельных судов выйти из Персидского залива вдоль побережья Омана и с выключенными транспондерами. При этом востоковед усомнился в готовности США как обеспечить контроль и безопасность прохождения судов, так и снять блокаду со стороны иранского флота. Также он скептически оценил готовность стран Залива присоединиться к ударам по территории Ирана, указав на их заинтересованность в соблюдении меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Такой конфликт может продолжаться достаточно длительный период времени с точки зрения накопленных ресурсов, но его деструктивное влияние на мировую экономику и энергетические рынки, конечно, может стимулировать к возвращению к соглашениям

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН

Эксперт подчеркнул, что фактически ничто не препятствует сторонам при необходимости вернуться к условиям меморандума о взаимопонимании, о прекращении действия которого заявил Дональд Трамп. Лукьянов отметил отсутствие обязывающих обязательств в тексте документа для обеих сторон, а также каких-либо ограничений на выход из соглашения.

Меморандум не препятствует вольной трактовке сторонами буквально всех положений этого документа, а следовательно, вернуться к нему так же просто, как и уйти от него

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН
Танкеры у побережья Омана в Ормузском проливе, 28 апреля 2026 года

Танкеры у побережья Омана в Ормузском проливе, 28 апреля 2026 года

Фото: Stringer / Reuters

Стоит ли ждать новых ударов по властям Ирана?

Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся в Иране траурных церемоний перед похоронами бывшего духовного лидера страны Али Хаменеи. Гипотетические новые удары по иранским городам во время многотысячных траурных процессий могут привести к массовым жертвам среди мирного населения.

Похороны Хаменеи пройдут 9 июля в его родном городе Мешхеде на северо-востоке Ирана

Однако Григорий Лукьянов посчитал маловероятными удары по иранским городам, несмотря на то, что многочисленные траурные церемонии стали серьезным раздражителем для американского президента и его ближайшего окружения. Востоковед отметил, что представления Белого дома о поддержке Хаменеи оказались далекими от истины и были во многом навязаны премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

При этом эксперт указал на существенные риски для руководства Исламской Республики из-за участия в траурных мероприятиях в священных для шиитов городах Кербела и Наджав на территории Ирака. Он отметил, что у иранских военных и спецслужб значительно меньше возможностей обеспечить безопасность лидеров страны на территории соседнего государства.

Это создает условия не просто для провокаций, но и возможных акций в первую очередь со стороны Израиля, который уже имеет опыт, волю и лучше всех остальных готов применять и далее практику политических убийств, игнорируя все нормы международного права и принципы дипломатии

Григорий Лукьяновнаучный сотрудник Института востоковедения РАН
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