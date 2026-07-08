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09:12, 8 июля 2026Мир

Генсек НАТО отреагировал на удары США по Ирану

Генсек НАТО Рютте поддержал ночные удары США по Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях саммита альянса в Анкаре полностью поддержал ночные удары США по Ирану, назвав их необходимыми. Его слова передает Bloomberg.

«Я считаю, что это было абсолютно необходимо», — сказал он.

По словам Рютте, Иран нарушает режим прекращения огня, совершая нападения на коммерческие суда, поэтому США должны реагировать решительно. При этом генсек НАТО выразил ожидание, что союзники альянса на саммите подтвердят единую позицию о недопустимости получения Тегераном ядерного потенциала.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. МИД Исламской Республики обвинил Вашингтон в несоблюдении меморандума о взаимопонимании, отметив, что за минувшие три недели американская сторона неоднократно нарушала его условия.

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