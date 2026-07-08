Генсек НАТО отреагировал на удары США по Ирану

Генсек НАТО Рютте поддержал ночные удары США по Ирану

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на полях саммита альянса в Анкаре полностью поддержал ночные удары США по Ирану, назвав их необходимыми. Его слова передает Bloomberg.

«Я считаю, что это было абсолютно необходимо», — сказал он.

По словам Рютте, Иран нарушает режим прекращения огня, совершая нападения на коммерческие суда, поэтому США должны реагировать решительно. При этом генсек НАТО выразил ожидание, что союзники альянса на саммите подтвердят единую позицию о недопустимости получения Тегераном ядерного потенциала.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. МИД Исламской Республики обвинил Вашингтон в несоблюдении меморандума о взаимопонимании, отметив, что за минувшие три недели американская сторона неоднократно нарушала его условия.