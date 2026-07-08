Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:46, 8 июля 2026Мир

Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Фото: Unsplash.com

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании, его слова приводит агентство Fars.

«Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что за минувшие три недели Штаты неоднократно нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии Минфина США, разрешавшей сделки с иранской нефтью.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня.

В понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Иран

    Названы цели саммита НАТО в Анкаре

    Сборная Швейцарии обыграла команду Колумбии и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026

    Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

    В Евросоюзе назвали сроки принятия 21-го пакета санкций против России

    ВСУ направили элиту и наемников для укрепления Славянска и Краматорска

    В США назвали наказанием атаку на Иран

    Названа возможная цель ударов по Киеву

    Названо возможное время визита представителей Трампа в Москву

    В Подмосковье задержали 18-летнего курьера мошенников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok