Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

МИД Ирана обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании, его слова приводит агентство Fars.

«Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что за минувшие три недели Штаты неоднократно нарушали условия меморандума. Речь идет в том числе об отзыве генеральной лицензии Минфина США, разрешавшей сделки с иранской нефтью.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. Действия Тегерана были названы нарушением режима прекращения огня.

В понедельник, 6 июля, военные Ирана выпустили по меньшей мере две ракеты по торговым судам в Ормузском проливе.