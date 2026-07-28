Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:59, 28 июля 2026 (обновлено: 04:00, 28 июля 2026)Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал об угрозах от родной сестры убить их бабушку

Украинка угрожала родному пленному брату убийством бабушки ради данных о ВС России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Dmytro Smolienko / Global Look Press

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал российским военным о том, что его родная сестра угрожала ему убить их бабушку. Об этом со ссылкой на оператора беспилотных систем группировки Центр Александра Пляшника пишет РИА Новости.

Украинка таким образом вынуждала своего родственника передавать сведения о российских позициях.

«Сестра на него [пленного бойца ВСУ] вышла, говорит: "Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью". Сестра так говорила родному брату», — рассказал Пляшник.

Российский военный также добавил, что зачастую родственники, которые остались на подконтрольной Киеву территории, могут подвергаться давлению с целью склонить военнослужащих к передаче информации о подразделениях России.

Ранее же ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ударили по группе мирных жителей при эвакуации из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Армянский экспорт под ударом. Пашинян попросил Путина решить проблему с поставками товаров
    Превосходство iPhone над другими смартфонами объяснили
    Мужчина открыл дверь туалета в больнице и неприятно удивился
    Кэти Холмс в прозрачной рубашке обнялась с возлюбленным
    Пленный из ВСУ рассказал об угрозах от родной сестры убить их бабушку
    В Раде сообщили о политическом сигнале Зеленского Трампу
    Тайну кораблекрушения раскрыли благодаря византийскому золоту
    Россиянин побывал летом в Европе и описал траты на поездку фразой «не космические деньги»
    Умер президент и главный тренер российского баскетбольного клуба
    В США предрекли серьезные последствия украинского конфликта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok