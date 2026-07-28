Пленный из ВСУ рассказал об угрозах от родной сестры убить их бабушку

Украинка угрожала родному пленному брату убийством бабушки ради данных о ВС России

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал российским военным о том, что его родная сестра угрожала ему убить их бабушку. Об этом со ссылкой на оператора беспилотных систем группировки Центр Александра Пляшника пишет РИА Новости.

Украинка таким образом вынуждала своего родственника передавать сведения о российских позициях.

«Сестра на него [пленного бойца ВСУ] вышла, говорит: "Либо передавай позиции, где русские сидят, либо я бабушку убью". Сестра так говорила родному брату», — рассказал Пляшник.

Российский военный также добавил, что зачастую родственники, которые остались на подконтрольной Киеву территории, могут подвергаться давлению с целью склонить военнослужащих к передаче информации о подразделениях России.

Ранее же ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ударили по группе мирных жителей при эвакуации из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР).