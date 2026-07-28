Стало известно об ударе БПЛА по эвакуировавшимся из Константиновки

БПЛА ВСУ ранили 2 гражданских при эвакуации из Константиновки

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранили двоих гражданских при эвакуации из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом стало известно РИА Новости от пресс-центра группировки войск Южная.

«Когда группа мирных жителей уже покидала опасную зону, украинские военнослужащие применили по беззащитным людям FPV-дроны. Целью удара стали не позиции российских войск, а именно мирные граждане Константиновки», — рассказали в пресс-центре.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента РФ Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.