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01:36, 28 июля 2026Интернет и СМИ

В США указали на уловку Зеленского

Риттер: Зеленский выставляет удар по иранскому судну как одолжение Трампу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Amber Bracken / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский выставляет ошибочный удар по иранскому судну как одолжение, которое якобы было сделано президенту США Дональду Трампу. На уловку главы постсоветского государства указал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире на YouTube.

«Думаю, что украинская разведка на самом деле ошиблась, но потом стало очевидно, что это был иранский корабль. (...) Зеленский нажимает на эту кнопку перед встречей с Трампом и говорит, что Иран — это общая проблема, и мы сделали тебе одолжение, Америка, мы ударили по иранскому кораблю», — указал Риттер.

По его словам, Зеленский пребывает в отчаянии, из-за чего отчаянно пытается выставить все в выгодном для себя свете.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. На судне произошел взрыв. Один моряк стал жертвой атаки и еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что действия украинской стороны не останутся без ответа.

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