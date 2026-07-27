«Удар паразита в Киеве по иранскому судну не останется без ответа». В Тегеране отреагировали на инцидент в Каспийском море

Иран заявил, что не оставит удар Украины по своему судну без ответа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что удар Украины по иранскому судну в Каспийском море не останется без ответа. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети X.

«В ходе разговоров с представителем ЕС [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая] Каллас и министром иностранных дел [России Сергеем] Лавровым я ясно дал понять, что то, что сделал этот паразит в Киеве, не может остаться без ответа», — написал он.

В свою очередь, председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что Украина просчиталась, совершив нападение на торговое судно Ирана. Он подчеркнул, что любая атака на Иран всегда влечет за собой расплату, о чем уже осведомлены США и Израиль. «Украина тоже, возможно, поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться», — отметил политик.

Инцидент в Каспийском море произошел 25 июля. Украина атаковала иранское торговое судно, в результате произошел взрыв, один моряк лишился жизни.

Реальность угроз Ирана

Ближневосточный аналитический Telegram-канал Middle East Spectator обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с «тонким напоминанием», что вся территория республики находится в зоне поражения иранских баллистических ракет, включая сверхтяжелые «Хоррамшахр-4». «Хотя было бы жаль тратить такие хорошие ракеты», — добавил автор канала. Спустя пять часов он рассказал, что за это время получил больше угроз от украинцев, чем от израильтян за последние три года.

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что Иран обладает ракетами с дальностью полета около 4000 километров. Теоретически они могут нанести удар по одесским портам. Также Тегеран может взять на прицел корабли, которые перевозят военные грузы для Украины. Еще одним вариантом развития событий эксперт назвал использование Ираном своих прокси для ударов по странам, через которые идет поставка оружия Киеву, в частности, по Румынии. «Иран может подготовить чувствительный удар с каспийского побережья», — заявил он.

Израильский след в атаке на судно

Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море по указанию Израиля, считает Аракчи. По его словам, Киев совершил атаку, чтобы втянуть европейские страны в конфликт на Ближнем Востоке.

Позднее Зеленский ответил на обвинения Тегерана, заявив, что Иран и Северная Корея «уже атаковали» Украину. В интервью Sky News он сказал, что Тегеран с первых дней конфликта поставлял России технологии беспилотников и Киев расценивает это как нападение.

