Чемпиона мира по футболу лишили работы в сборной Италии из-за связей с Россией. Подробности скандала

Легенда мирового футбола Пирло возмутился обвинениями в связях с Россией

Чемпион мира по футболу Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии. Его лишили работы из-за связей с Россией.

Сообщается, что решение приняли из-за сотрудничества Пирло с российской букмекерской компанией. Также из сборной должен уйти Паоло Мальдини, который занимает пост спортивного директора. Его назначение состоялось 16 дней назад.

О назначении нового главного тренера сборной Италии по футболу сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо. По его словам, Пирло принял устное предложение от Федерации футбола Италии (FIGC).

Однако назначение вызвало споры из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией и в результате было заблокировано президентом FIGC.

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

В качестве футболиста Пирло выиграл чемпионат мира с Италией в 2006 году и дошел до финала чемпионата Европы в 2012 году. С 2025-го Пирло является главным тренером клуба «Юнайтед» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Пирло возмутился обвинениями и прокомментировал деловые связи с Россией

Итальянец выразил негодование в связи с полемикой, развернувшейся вокруг его имени и возможности занять должность главного тренера сборной Италии. Он опубликовал комментарий на своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На протяжении всей своей карьеры — сначала как игрок, а теперь как тренер — я всегда выполнял свою работу в полном соответствии с законами стран, в которых трудился, и контрактами, которые подписывал. Профессиональное сотрудничество, ставшее предметом недавних споров, возникло в контексте моей рабочей деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер Андреа Пирло футбольный тренер

Он также призвал не приписывать ему убеждения, которых он никогда не высказывал.

Итальянская газета Corriere della Sera ранее писала, что Пирло воспринимает споры вокруг его сотрудничества с Россией как инструмент, направленный на продвижение определенной позиции. В материале сказано, что итальянец «видит в словах многих политиков лицемерие» и задается вопросом, почему чемпионат мира по футболу проходил в стране, воюющей с Ираном.

Ранее Пирло вместе с другими итальянскими чемпионами мира посещал Москву

Появление Франческо Тотти, Андреа Пирло и Марко Матерацци на Суперфинале Кубка страны вызвало резкую критику. Матерацци впоследствии извинился за свой приезд.

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выразил негодование из-за визита итальянцев в Россию.

«Я осуждаю то, что они сделали. Это меня обидело. Я не знаю, почему они принимают такие решения, какая у них мотивация», — заявил Шевченко. Он добавил, что общение с Пирло и его коллегами пока на паузе.