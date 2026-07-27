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11:33, 27 июля 2026Россия

Названо возможное место запуска дронов ВСУ при массированной атаке по Белгороду

Генерал Липовой: ВСУ запускали дроны по Белгороду из Днепропетровской и Сумской областей
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запускать дроны по Белгороду при массированной атаке из Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей. Такое возможное место озвучил в разговоре с aif.ru герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Он также предположил, что вражеские беспилотники могли прилететь с территории пока еще подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Липовой заверил, что ни один удар с украинской стороны не остается незамеченным.

В ночь на 27 июля ВСУ совершили массированный налет на Белгород. Пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Одна женщина получила слепое осколочное ранение височной области, ей была оказана помощь на месте. Остальных пострадавших с различными травмами доставили в больницы. Мэр Белгорода Валентин Демидов указал, что украинские военные, среди прочего, ударили по двум жилым домам.

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