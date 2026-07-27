Звезда «Сумерек» с волосатыми подмышками снялась для обложки журнала

Актриса Кристен Стюарт с волосатыми подмышками снялась для обложки журнала d la Repubblica

Американская актриса Кристен Стюарт стала новой героиней нового выпуска журнала d la Repubblica. Снимки опубликованы на сайте издания.

36-летняя звезда «Сумерек» снялась для обложки в комбинезоне модного дома Chanel без рукавов, демонстрируя волосатые подмышки на камеру. Образ знаменитости дополнила золотая цепь той же марки. Стюарт сделали укладку с эффектом мокрых волос, а на лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках.

Известно, что автором кадров выступил фотограф Ульрих Кноблаух.

Ранее в июле парикмахер спровоцировал слухи об облысении Кристен Стюарт. Мастер Адир Абергель поделился снимками преображения телезвезды и показал ее с разных ракурсов. Комментаторы обратили внимание на проплешины, которые появились на голове актрисы.