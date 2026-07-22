Парикмахер спровоцировал слухи об облысении Кристен Стюарт

Звездный парикмахер Адир Абергель спровоцировал слухи об облысении американской актрисы Кристен Стюарт. Фото и комментарии опубликованы на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мастер поделился снимками преображения знаменитости и показал ее с разных ракурсов. Так, Стюарт предстала перед камерой в желтой футболке и со стрижкой челси, которая характеризуется коротко подстриженным затылком с длинной прямой челкой и удлиненными прядями по бокам лица.

Пользователи сети обратили внимание на проплешины, которые появились на голове актрисы. «Она начала терять волосы? Это алопеция или какое-то лечение?», «Снова испортили волосы Кристен», «Такая стрижка выглядит лучше на густых волосах», «Ее волосы становятся все тоньше и тоньше. Она на гормональной терапии?», «На этих фото я вижу лысины», — обсуждали они в комментариях под постом.

В мае дерматолог-консультант Офелия Верайтч и специалист по волосам из научно-исследовательского центра Unilever Леон Ван-Горком назвали распространенную привычку после принятия душа, которая приводит к облысению.