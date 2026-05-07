12:52, 7 мая 2026

Названа приводящая к облысению привычка после принятия душа

Дерматолог Верайтч: Сушка мокрых волос банным полотенцем приводит к облысению
Мария Винар

Фото: AlexandrinaZ / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог-консультант Офелия Верайтч и специалист по волосам из научно-исследовательского центра Unilever Леон Ван-Горком назвали распространенную привычку после принятия душа, которая приводит к облысению. Комментарии экспертов публикует The Sun.

Специалисты заявили, что сушка мокрых прядей банным полотенцем способна ухудшить их состояние. Они утверждают, что трение от него повреждает кератиновые клетки в кутикулах волос, вызывая тем самым их сухость и ломкость.

Чтобы избежать проблемы, собеседники издания рекомендуют заменить банное полотенце на полотенце из микрофибры и перестать растирать им волосы после душа. По их словам, такой материал лучше впитывают воду и не повреждает истощенные фолликулы.

В декабре прошлого года американский дерматолог Николь Негбенебор назвала самые главные ошибки при принятии душа.

