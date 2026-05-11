Нетаньяху заявил о переименвании улиц в Иране в его честь

05:23, 11 мая 2026

Нетаньяху: В Иране в честь меня и Трампа называют улицы, но КСИР это пресекает
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что иранцы в его честь якобы переименовывают улицы в стране. Такой информацией он поделился в интервью CBS News.

«В Иране в мою честь называют улицы. Вы знаете об этом?» — заявил израильский премьер. По его словам, многие иранцы обращаются к нему «дорогой Биби» (Bibi joon).

Нетаньяху добавил, что в Иране улицы также переименовывают в честь американского лидера Дональда Трампа, «потому что он возглавляет эту борьбу». Однако эти символические жесты пресекаются Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

«Биби» (Bibi) — это прозвище действующего премьера Израиля, которое закрепилось за ним в юности. Согласно одной из версий, так к нему обращались в семье, согласно другой — во время учебы в школе в Соединенных Штатах. Впоследствии это сокращение стало наиболее известным публичным именем Нетаньяху.

Ранее стало извесно, что Нетаньяху захотел отказаться от военной помощи США. Он планирует, что это произойдетв следующие десять лет.

