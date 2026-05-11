Полицейские вскрыли грузовой вагон и обнаружили шесть тел

07:37, 11 мая 2026

NYT: В Техасе нашли тела 6-х человек в грузовом вагоне, ведется расследование
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Joe Penney / Reuters

Тела шестерых человек нашли при вскрытии грузового вагона на железнодорожной станции в городе Ларедо в американском штате Техас. Такие данные приводит газета The New York Times (NYT).

Личность обнаруженных людей и обстоятельства их гибели установить пока не удалось. Полиция ведет расследование.

Издание уточняет, что Ларедо находится на границе Соединенных Штатов и Мексики. Накануне температура в городе поднялась до 32 градусов цельсия, что создает сильную жару внутри вагонов. Власти пока не подтверждают, что погибшие могли быть мигрантами, стремившимися незаконно пересечь границу с США. Но газета приводит данные, что за последние десять лет было зафиксировано несколько похожих случаев.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки будут безоговорочно отзывать выданное гражданство у любого иностранца, осужденного за мошенничество.

