Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:54, 14 января 2026Мир

Трамп назвал причины безоговорочного лишения гражданства США

Трамп: США за мошенничество будут сразу отзывать гражданство у любого иностранца
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) будут безоговорочно отзывать выданное гражданство у любого иностранца, осужденного за мошенничество. Заявил президент Америки Дональд Трамп во время экономического форума в Детройте, пишет издание The guardian.

«Мы также собираемся лишить гражданства любого натурализованного иммигранта из Сомали или из любой другой страны, который будет осужден за обман наших граждан. Мы быстро выкинем их отсюда к чертям», — добавил Трамп.

Ранее экономисты Института Брукингса провели исследование и заявили, что в США впервые за 50 лет уехало больше мигрантов, чем прибыло в страну.

Эксперты связали этот феномен главным образом с резким падением числа прибывающих Америку мигрантов при администрации президента Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    Ледник Судного дня пришел в движение. Чем это грозит

    Мужчин предупредили об опасных способах мастурбации

    В Раде призвали ввести режим ЧП из-за проблем в Киеве

    Россиянин погиб при атаке украинского БПЛА

    Трамп назвал причины безоговорочного лишения гражданства США

    Умер композитор Театра кукол Образцова

    Мужчина попытался сесть на борт самолета с трупом жены

    Трамп высказался по поводу числа погибших на протестах в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok