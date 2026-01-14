Трамп назвал причины безоговорочного лишения гражданства США

Трамп: США за мошенничество будут сразу отзывать гражданство у любого иностранца

Соединенные Штаты Америки (США) будут безоговорочно отзывать выданное гражданство у любого иностранца, осужденного за мошенничество. Заявил президент Америки Дональд Трамп во время экономического форума в Детройте, пишет издание The guardian.

«Мы также собираемся лишить гражданства любого натурализованного иммигранта из Сомали или из любой другой страны, который будет осужден за обман наших граждан. Мы быстро выкинем их отсюда к чертям», — добавил Трамп.

Ранее экономисты Института Брукингса провели исследование и заявили, что в США впервые за 50 лет уехало больше мигрантов, чем прибыло в страну.

Эксперты связали этот феномен главным образом с резким падением числа прибывающих Америку мигрантов при администрации президента Дональда Трампа.