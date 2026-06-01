В российском регионе бездомные собаки напали на двоих детей и прокусили им ногу и ухо

10:46, 1 июня 2026

В Ставропольском крае бездомные собаки напали на двоих детей
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ставропольском крае бездомные собаки напали на двоих детей. Одному из пострадавших прокусили ногу, второму — ухо, сообщили в Следственном комитете.

После прогулки на улицах Дружбы и Островского в городе Минеральные Воды детям 8 и 9 лет потребовалась медицинская помощь. Как заверили в ведомстве, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). «Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также приняты меры к организации отлова безнадзорных животных», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области собака едва не сняла скальп с двух детей. В тот же день собака покусала своего хозяина, после нападения ему также пришлось обратиться к медикам.

