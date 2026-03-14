В российском регионе хаски едва не оскальпировала двух детей

В Свердловской области хаски едва не сняла скальп с двух детей

В Свердловской области собака едва не сняла скальп с двух детей. Об инциденте сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Случай произошел в поселке Светлый. Собака породы хаски набросилась на четырехлетнего мальчика и восьмилетнюю девочку, укусив их в лицо и голову. Дети были доставлены в больницу с укушенными и скальпированными ранами. Как выяснилось, в тот же день собака покусала своего хозяина, после нападения ему также пришлось обратиться к медикам.

По факту произошедшего межрайонная прокуратура инициировала проверку. В ведомстве рассматривают возможность направить иск о взыскании с хозяина хаски компенсации морального вреда. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Уфе домашние собаки набросились на женщину. Хозяйка выгуливала их без поводков и намордников. У пострадавшей диагностировали раны средней трети левой голени. В связи с произошедшим собак планируют отправить в приют.