В российском регионе хаски едва не оскальпировала двух детей

09:38, 14 марта 2026

В Свердловской области хаски едва не сняла скальп с двух детей
Виктория Клабукова

Фото: PavelChigir / Shutterstock / Fotodom  

В Свердловской области собака едва не сняла скальп с двух детей. Об инциденте сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Случай произошел в поселке Светлый. Собака породы хаски набросилась на четырехлетнего мальчика и восьмилетнюю девочку, укусив их в лицо и голову. Дети были доставлены в больницу с укушенными и скальпированными ранами. Как выяснилось, в тот же день собака покусала своего хозяина, после нападения ему также пришлось обратиться к медикам.

По факту произошедшего межрайонная прокуратура инициировала проверку. В ведомстве рассматривают возможность направить иск о взыскании с хозяина хаски компенсации морального вреда. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее в Уфе домашние собаки набросились на женщину. Хозяйка выгуливала их без поводков и намордников. У пострадавшей диагностировали раны средней трети левой голени. В связи с произошедшим собак планируют отправить в приют.

    Последние новости

    По Украине нанесен массированный удар. Киевская область обесточена, в столице начались пожары

    Москвичей призвали убрать зимние куртки подальше

    Назван следующий соперник Ислама Махачева в UFC

    Стало известно количество погибших военных США в начала операции против Ирана

    Определен перечень заболеваний россиян вне программы ОМС

    Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала

    Жителей Подмосковья предупредили о сбоях в работе мобильной связи и интернета

    Трамп предложил блогеру Полу устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым

    В США отреагировали на потерю очередного союзника в конфликте с Ираном

    Все новости
