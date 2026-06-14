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19:15, 14 июня 2026Мир

Стали известны подробности разговора Путина с Трампом

Ушаков заявил, что разговор Путина и Трампа носил дружеский и откровенный характер
Андрей Шеньшаков

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Его слова передает РИА Новости.

По словам Ушакова, разговор глав государств «носил дружеский и откровенный характер».

Также он отметил, что беседа Путина и Трампа прошла на фоне 80-летия главы Белого дома. «Что касается поздравлений, то они звучали неформально и отражали характер личных отношений лидеров. Трамп был тронут сказанным», — сказал помощник Путина.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп созвонились накануне майских праздников. Тогда глава государства сообщил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на Украине в честь Дня Победы.

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