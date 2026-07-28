Еще одна международная федерация сняла санкции с российских спортсменов

Международная федерация функционального многоборья сняла санкции с российских спортсменов

Международная федерация функционального многоборья (IF3) сняла санкции с российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Федерации функционального многоборья России (ФФМР).

В IF3 ожидают, что россияне примут участие в турнирах серии «Мастерс», а также на взрослом чемпионате мира текущего сезона. «Спорт должен оставаться нейтральным. Мы согласны с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с Олимпийского комитета России (ОКР). Мы отменим санкции в отношении россиян на международных турнирах IF3», — сказал президент IF3 Гретхен Киттельбергер.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, ОКР временно восстановлен в правах.

Ранее украинский гимнаст Олег Верняев заявил о невозможности повторного исключения России из мирового спорта. «Если бы это был Китай, США, более весомые страны, тогда можно было бы дожать эту тему. Поэтому у нас выход только один — работать, стараться бороться за медали, побеждать и быть хотя бы на одну позицию выше россиян», — сказал Верняев.