Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:40, 28 июля 2026 (обновлено: 11:46, 28 июля 2026)Спорт

Еще одна международная федерация сняла санкции с российских спортсменов

Международная федерация функционального многоборья сняла санкции с российских спортсменов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Международная федерация функционального многоборья (IF3) сняла санкции с российских спортсменов. Об этом сообщается на сайте Федерации функционального многоборья России (ФФМР).

В IF3 ожидают, что россияне примут участие в турнирах серии «Мастерс», а также на взрослом чемпионате мира текущего сезона. «Спорт должен оставаться нейтральным. Мы согласны с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций с Олимпийского комитета России (ОКР). Мы отменим санкции в отношении россиян на международных турнирах IF3», — сказал президент IF3 Гретхен Киттельбергер.

7 июля МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, ОКР временно восстановлен в правах.

Ранее украинский гимнаст Олег Верняев заявил о невозможности повторного исключения России из мирового спорта. «Если бы это был Китай, США, более весомые страны, тогда можно было бы дожать эту тему. Поэтому у нас выход только один — работать, стараться бороться за медали, побеждать и быть хотя бы на одну позицию выше россиян», — сказал Верняев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Госдуме заявили о начале новых переговоров с Украиной
    Раскрыто число пострадавших при ударе ВСУ по российскому пассажирскому автобусу
    «Давление продолжается по всей системе объектов». ВС России вновь ударили по Украине
    В России прокомментировали атаку беспилотника ВСУ на многоэтажный дом в Подмосковье
    Стало известно об активном наступлении армии России в Харьковской области
    Трудности с дальнейшим ростом российского фондового рынка объяснили
    Российских депутатов призвали быть готовыми подставить плечо военным
    Мэр российского города подписал контракт с Минобороны и сохранил пост
    Покинувшая Россию Пугачева назвала причину своих панических атак
    Готовность россиян экономить сразу после получения зарплаты оценили
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok