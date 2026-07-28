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12:44, 28 июля 2026 (обновлено: 12:47, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» дала Киркорову совет

Ведущая Роза Сябитова заявила, что певцу Филиппу Киркорову нужна сожительница, а не жена
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова дала певцу Филиппу Киркорову совет, связанный с отношениями. Его ведущая раскрыла в разговоре с NEWS.ru.

Сябитова заявила, что Киркорову нужна сожительница, а не жена. По мнению свахи, артисту лучше не вступать в брак из-за возможных проблем с его наследством. «Он уже не мальчик. Я считаю, что в этом возрасте [вступать в брак] — лишние проблемы себе наживать, а наследники в первую очередь. У него двое детей. Зачем делить, зачем по судам ходить», — сказала она.

Сваха добавила, что поделилась этим советом с Киркоровым, когда участвовала с ним в одном шоу.

Ранее ведущая призвала россиян не верить астрологам и нумерологам. Она заявила, что эзотерика наносит людям существенный вред, и призвала не ориентироваться на гадания, принимая важные жизненные решения.

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