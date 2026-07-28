Ведущая «Давай поженимся!» дала Киркорову совет

Ведущая Роза Сябитова заявила, что певцу Филиппу Киркорову нужна сожительница, а не жена

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова дала певцу Филиппу Киркорову совет, связанный с отношениями. Его ведущая раскрыла в разговоре с NEWS.ru.

Сябитова заявила, что Киркорову нужна сожительница, а не жена. По мнению свахи, артисту лучше не вступать в брак из-за возможных проблем с его наследством. «Он уже не мальчик. Я считаю, что в этом возрасте [вступать в брак] — лишние проблемы себе наживать, а наследники в первую очередь. У него двое детей. Зачем делить, зачем по судам ходить», — сказала она.

Сваха добавила, что поделилась этим советом с Киркоровым, когда участвовала с ним в одном шоу.

Ранее ведущая призвала россиян не верить астрологам и нумерологам. Она заявила, что эзотерика наносит людям существенный вред, и призвала не ориентироваться на гадания, принимая важные жизненные решения.