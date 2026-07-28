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13:33, 28 июля 2026 (обновлено: 13:37, 28 июля 2026)Путешествия

Россия запустит новые маршруты электричек до Белоруссии

Россия запустит электрички из Великих Лук и Брянска до Белоруссии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, его слова приводит «Спутник Беларусь».

«С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем», — поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений.

Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению.

2 апреля между Россией и Белоруссией начали курсировать прямые пригородные поезда. Цена за поездку на электричке в одну сторону составила 500 рублей.

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