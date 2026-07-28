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14:30, 28 июля 2026 (обновлено: 14:36, 28 июля 2026)Россия

В Минобороны раскрыли подробности ударов по объектам инфраструктуры на Украине

Минобороны: Российские военные ударили по объектам инфраструктуры на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские военные атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на Украине. Подробности о нанесенных ударах раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, удары также наносились по складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Атаки совершались Российской армией с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии. «Нанесено поражение [объектам] в 142 районах», — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России 842 дрона за сутки. Кроме того, российские военные сбили 17 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США.

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